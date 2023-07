Zwaar verlieslijdend Spotify krijgt er wel veel nieuwe luisteraars bij

Niet eerder kreeg Spotify er in één kwartaal zoveel nieuwe gebruikers bij, veel meer dan het streamingbedrijf had verwacht. De kanttekening daarbij is dat het vooral gaat om mensen die de app gratis gebruiken. Bovendien is het bedrijf nog altijd zwaar verlieslijdend. De cijfers komen een dag nadat het bedrijf een prijsverhoging aankondigde voor abonnees.

Het verlies kwam uit op 302 miljoen euro. Dergelijke rode cijfers schreef het bedrijf in 2020 voor het laatst, aan het begin van de coronacrisis. Alleen in 2018 was het verlies in een kwartaal nog groter. De omzet viel met 3,17 miljard euro licht lager uit dan verwacht.

Spotify verdient verreweg het meeste geld aan betalende gebruikers, maar de grootste groep die de app gebruikt doet dit nog altijd gratis; zij krijgen advertenties te horen. Sinds begint dit jaar heeft het platform in totaal meer dan een half miljard maandelijks actieve gebruikers.

Belangrijkste markt

Europa is voor het eerst niet meer de grootste markt voor Spotify. Die eer valt nu ten deel aan wat het bedrijf 'de rest van de wereld noemt'. Andere categorieën zijn Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Die markten zijn ongeveer even groot. Als het aankomt op betalende abonnees, liggen de verhoudingen wél anders. Daar is Europa nog altijd veruit de belangrijkste inkomstenbron.

Spotify tastte het afgelopen kwartaal met 44 miljoen diep in de buidel om een punt te zetten achter enkele dure podcasts, zoals die van Harry en Meghan. Spotify's hoofd podcastinnovatie liet zich vervolgens uitermate kritisch uit over die twee. Podcasts zijn al enkele jaren een belangrijk onderdeel van Spotify's groeistrategie. Het bedrijf heeft er vele honderden miljoenen dollars in gepompt.

De stroppenpot liep nog verder op omdat 83 miljoen opzij moest worden gezet voor afschrijvingen op kantoorpanden door bezuiniging op personeel. Die twee bedragen samen verklaren deels het verlies.