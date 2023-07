Mensen ontvangen ten onrechte waarschuwing van OM: 'We waren niet op Schiphol'

Drie mensen die een waarschuwingsbrief van het Openbaar Ministerie hebben gekregen naar aanleiding van de klimaatactie op Schiphol vorig jaar, zeggen daar niet aanwezig te zijn geweest. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe dat heeft kunnen gebeuren, meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

De brief is gestuurd naar 176 mensen die op 5 november aan de actie op Schiphol zouden hebben deelgenomen. Ze blokkeerden privéjets zodat die niet konden opstijgen. Ook fietsten klimaatactivisten rondjes om de vliegtuigen. In de brief werd aangekondigd dat het OM niet tot strafvervolging zou overgaan, hoewel hun gedrag wel strafbaar was.

Een van de mensen die zo'n brief hebben gekregen en zegt dat ze niet bij het protest was, is Kirsten Verdel. "Ik ben die dag met de kinderen een hoofdkussen gaan kopen en met ze naar een binnenspeeltuin geweest", zegt ze tegen Omroep West. "Ik bestelde na thuiskomst sushi bij een lokaal restaurant in Roelofarendsveen en 's avonds was ik op een bruiloft op een hele andere plek in het land. Die gegevens heb ik dankzij banktransacties van die dag nog paraat."

Gevolgen

Volgens het OM is de brief gestuurd op basis van gegevens die door de marechaussee zijn aangeleverd. Die hield toen de demonstranten aan. Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de gegevens van klimaatactivisten op Schiphol op basis van hun identiteit zijn geregistreerd.

Verdel vraagt zich af wat de gevolgen van de brief zijn. "Kom je op lijsten te staan? In bepaalde databases? Hoe kom je daaruit? Kun je bezwaar aantekenen? Allemaal onduidelijk. Ik wacht nu op advies van een strafrechtadvocaat en op basis daarvan stuur ik een mail naar het OM om opheldering te krijgen."

Het OM laat weten dat het "betreurenswaardig" is als inderdaad blijkt dat mensen onterecht de brief hebben gekregen. "Uiteraard zullen dan ook alle geregistreerde gegevens worden vernietigd."