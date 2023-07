Oud-Hells Angels-kopstuk Lysander de R. aangehouden in de gevangenis

Oud-Hells Angels-kopstuk Lysander de R. is vorige week maandag gearresteerd in zijn cel, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving in De Telegraaf. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie, met als oogmerk het plegen van geweldsmisdrijven.

Het gaat om de motorclub Hardliners, waarvan hij volgens het OM de leider en oprichter is. De R. heeft de club in 2019 vanuit de gevangenis opgericht, terwijl hij vastzat voor onder meer het leiden van een deel van de motorclub Hells Angels.

De oprichting van MC Hardliners vond een aantal dagen voor het officiële verbod op motorclub Hells Angels plaats. De R. deed dit bewust, zei hij destijds. Hij wilde zich naar eigen zeggen door niemand laten ontmoedigen of tegenhouden.

In 2018 werd De R. veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Hij zit in de laatste fase van zijn detentie en zou deels buiten de gevangenis mogen verblijven. Om te voorkomen dat hij weer strafbare feiten pleegt, wordt hij in detentie gehouden, zegt het OM.

Berucht

De R. gaf leiding aan het beruchtste chapter van de Hells Angels in Haarlem. Leden van de afdeling werden veroordeeld voor onder meer afpersing, mishandelingen en bedreigingen. Twee burgemeesters moesten zwaar beveiligd worden door toedoen van het chapter.

In 2021 moest De R. met spoed vanuit zijn cel in Zaanstad worden overgeplaatst, omdat hij medewerkers van de gevangenis zwaar zou hebben geïntimideerd. Hij zou een schrikbewind in de gevangenis hebben gevoerd. Personeel en medegedetineerden zouden doodsbang voor hem zijn geweest.