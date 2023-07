Blusvliegtuig neergestort op Griekse eiland Evia, piloten omgekomen

Op het Griekse eiland Evia is een blusvliegtuig neergestort dat betrokken was bij het blussen van bosbranden. Op beelden van de Griekse publieke omroep is te zien dat het toestel water loosde, mogelijk iets raakte en vervolgens hoogte verloor en crashte. De twee piloten zijn om het leven gekomen. Zo was de crash te zien bij de omroep ERT. Let op, het zijn heftige beelden:

Het lijkt erop dat het propellertoestel na de waterlozing een boom raakte en een onderdeel van de vleugel verloor. Van officiële zijde is nog niets gemeld over wat er precies is gebeurd. De piloten waren mannen van 27 en 34 jaar, zegt de Griekse luchtmacht. Minister Dendias van Defensie heeft voor het leger drie dagen van rouw afgekondigd.

Piloot Christos Moulas (34) en co-piloot Periklis Stefanidis (27) - Greek Armed Forces