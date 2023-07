Chinese minister van Buitenlandse Zaken uit functie gezet

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken is uit zijn ambt gezet, melden Chinese staatsmedia. Qin Gang was pas sinds december in functie en was al een maand niet meer in het openbaar gezien. Hij wordt vervangen door China's topdiplomaat Wang Yi, die ook zijn voorganger was.

In Chinese staatsmedia valt niets te lezen over de reden van Qins vertrek. Hij was op 25 juni voor het laatst in het openbaar verschenen, toen hij een aantal hoogwaardigheidsbekleders ontving in Peking. Zijn ministerie zei later dat hij afwezig was om gezondheidsredenen, maar gaf verder geen details.

Het komt in China vaker voor dat topfunctionarissen een poosje van de radar verdwijnen, meestal vanwege strafrechtelijke onderzoeken. Bekend voorbeeld is de toenmalige baas van politieorganisatie Interpol, Meng Hongwei, die in september 2018 verdween bij een bezoek aan China. Later bleek dat hij was opgepakt. Hij zit nu een celstraf van ruim dertien jaar uit vanwege corruptie.