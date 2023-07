Steenbergen met hakken over sloot naar WK-finale, daverende verrassing Richards

Met een tijd van 1.56,49 heeft Marrit Steenbergen zich bij de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka nipt geplaatst voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze bleef de Tsjechische Barbora Seemanova in de strijd om de achtste tijd met één-honderdste van een seconde voor. Janna van Kooten (18), die tijdens de series met een persoonlijk record van 1.58,16 de laatste zestien had gehaald, slaagde er niet in een ticket voor de eindstrijd te bemachtigen. Ze klokte met 1.58,12 de vijftiende tijd. Ze tekende wel tot twee maal toe voor een verbetering van haar persoonlijk record. Ook Caspar Corbeau slaagde er niet in de finale te behalen. Op de 500 school klokte hij 27,21, de tiende tijd.

WK zwemmen en waterpolo bij de NOS De WK zwemmen (dagelijks om 13.00 uur) en waterpolo in het Japanse Fukuoka zijn rechtstreeks te volgen via de NOS. Van 24 tot en met 30 juli zendt de NOS alle (halve) finales rechtstreeks uit op NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app.

Steenbergen verklaarde na afloop dat ze zich enigszins bevangen voelde door de spanning, iets dat haar in de ochtenduren ook al tijdens de series parten speelde. Toen bleef ze steken op een tijd van 1.55,56, een tijd waarmee ze zich als zesde zou hebben geplaatst voor de finale. Mazzeltje "Dit is een mazzeltje", verzuchtte de 23-jarige Steenbergen na afloop. "Tot 150 meter ging het heel goed. daarna stortte het in." De Australische Ariarne Titmus tekende in de halve eindstrijd voor de snelste tijd: 1.54,64. De finale staat voor woensdag op het programma.

Op de openingsdag van de WK baarde Steenbergen opzien met haar splittijd op de 4x100 vrij. Toen klokte ze, met vliegende start, 51,84. Daarmee was ze veruit de snelste van het hele veld. Maandag werd ze zesde op de 200 wissel, een teleurstellend resultaat. Steenbergen, regerend Europees kampioene op de vier banen borstcrawl, baalt ervan dat ze er tot op heden niet in slaagt een stabiel toernooi te zwemmen in Fukuoka. "Dat maakt dat ik hier rondloop met een dubbel gevoel. Het niveau is er wel degelijk." "Vooral tijdens het inzwemmen gaat het allemaal super. Tijdens de races laat ik het alleen niet zien. Ik kan zeker een seconde harder zwemmen als het in mijn hoofd goed zit. Ik hoop dat ik iedereen in de finale kan verrassen." Weer Qin De 22-jarige Corbeau is een specialist op de 200 meter. Hij is in het Amerikaanse Santa Cruz geboren en traint bij de University of Texas onder leiding van Eddy Reese. In de finale kwam hij er niet aan te pas. In de ochtenduren klokte hij in de series nog 27,15, waarmee hij zijn persoonlijk record verbeterde.

Caspar Corbeau snelt naar het keerpunt - ANP

Met een tijd van 26,20 ging de Chinees Haiyang Qin als snelste naar de eindstrijd, gevolgd door de Italiaan Nicolo Martinenghi (26,74) en de Chinees Jiajun Sun (26,78). Corbeau had aan vier woorden genoeg om zijn race samen te vatten. "Niet slecht, niet goed." Hij zei vooral uit te kijken naar de 200 meter, de afstand die hem het beste ligt. "Ik ben vol vertrouwen. Het is goed om te merken dat ik hier beter in vorm ben dan een jaar geleden tijdens de WK." Daverende verrassing De derde finaledag van de mondiale titelstrijd startte met een daverende verrassing op de 200 vrij. Niet het Roemeense wonderkind David Popovici, maar de Britse WK-debutant Matthew Richards ging met het goud aan de haal.

Matthew Richards zorgt bij zijn WK-debuut voor een daverende verrassing op de 200 vrij. Hij ging met het goud aan de haal. Topfavoriet David Popovici stort in de laatste vijftig meter in tikt pas als vierde aan. - NOS