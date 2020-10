President Trump weer terug in Witte Huis

President Trump is weer terug in het Witte Huis - AFP

President Trump heeft het Walter Reed Ziekenhuis verlaten. Hij werd bij het militaire ziekenhuis in Washington opgehaald door een helikopter en landde korte tijd later bij het Witte Huis. Daar moet hij verder herstellen, volgens zijn arts is Trump nog steeds besmettelijk. De president liep op eigen kracht van het ziekenhuis naar de auto die hem naar de helikopter bracht. Hij droeg daarbij een mondkapje. Toen Trump de trappen van het Witte Huis had betreden, deed hij het kapje weer af en stak hij zijn duimen omhoog:

Trump werd vrijdag in het Walter Reed Ziekenhuis opgenomen vanwege een coronabesmetting. Volgens zijn artsen was zijn toestand nu goed genoeg om het ziekenhuis te verlaten. Hij is nog niet helemaal hersteld, zei zijn lijfarts Sean Conley, maar hij zou voldoen aan alle criteria om terug te kunnen keren naar het Witte Huis. Zo is 72 uur geleden voor het laatst koorts gemeten en is zijn ademhaling normaal. Zelf tweet de president dat hij zich heel goed voelt. In een videoboodschap herhaalt hij zijn oproep om niet bang te zijn voor het coronavirus. "Laat je er niet door overheersen", zegt hij meerdere keren. "We hebben de beste medicijnen van de wereld. En de vaccins komen op korte termijn."

De afgelopen dagen waren er nogal wat onduidelijkheden over de gezondheidssituatie van Trump. Zo ontweken zijn artsen aanvankelijk de vraag of de president zuurstof toegediend had gekregen. Inmiddels is bekend dat Trump extra zuurstof heeft gekregen, maar onduidelijk is hoelang precies en of hij longschade heeft opgelopen. Verder werd dit weekend bekend dat de president de ontstekingsremmer dexamethason heeft gekregen, omdat zijn zuurstofgehalte zaterdag te veel was gedaald. Verkiezingen Op 3 november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarbij Trump het opneemt tegen de Democraat Joe Biden. Trump wil zijn campagne zo snel mogelijk hervatten. In deze video leggen we uit hoe de Amerikaanse verkiezingen werken:

