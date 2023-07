Topland Noorwegen bungelt onderaan bij WK na gelijkspel tegen Zwitserland

Topland Noorwegen moest bij het WK voetbal alles op alles zetten om van Zwitserland te winnen, maar er is niet gescoord in Hamilton: 0-0. Dat betekent dat Zwitserland koploper blijft in groep A en dat Noorwegen onderaan bungelt.

Noorwegen had een verrassende nederlaag tegen Nieuw-Zeeland goed te maken, maar begon met flinke pech aan de wedstrijd. Sterspeler Ada Hegerberg keerde na het volkslied en de teamfoto onverwacht terug naar de catacomben. Een liesblessure zei de teamarts later. Sophie Roman Haug verving haar in de spits.

Van die last-minute switch had Noorwegen meteen last. Het team maakte een wat gehaaste indruk en leverde de bal simpel in bij de Zwitsers.

Cruciaal moment

Gaandeweg wist Noorwegen zich in de stromende regen van Hamilton te herpakken. Roman Haug kreeg na 25 minuten een grote kopkans, maar de bal werd uit het doel gestompt door Gaelle Thalmann, keeper van Real Betis. Een cruciaal moment, waarbij je je afvraagt of de ervaren Hegerberg hem wél in het net had gekopt.