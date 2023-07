Leegpompen verroeste olietanker voor kust Jemen begonnen

In de Rode Zee voor de kust van Jemen zijn medewerkers van het Nederlandse bedrijf Smit Salvage begonnen met het leegpompen van de verroeste olietanker Safer. De operatie staat onder leiding van de Verenigde Naties.

De Safer ligt al sinds eind jaren 80 bij de havenstad Hodeida en diende jarenlang als olieopslag. Er is zo'n 180 miljoen liter ruwe olie aan boord en sinds het uitbreken van de Jemenitische burgeroorlog in 2014 is het schip niet onderhouden.

VN-secretaris-generaal Guterres spreekt daarom van het onschadelijk maken van 's wereld grootste tikkende tijdbom. Hij somt allerlei gevaren op. De olietanker kan exploderen of in stukken breken, waardoor een olieramp vier keer zo groot als die met de Exxon Valdez zou ontstaan. "Vissersdorpen zouden van de kaart worden geveegd, honderdduizenden banen zouden in een klap verdwijnen, hele gemeenschappen zouden aan giftige stoffen worden blootgesteld."

Om de ramp af te wenden kocht de VN in maart zelf een tanker om de olie in over te pompen. Allerlei landen zegden hulp toe, waaronder Nederland (15 miljoen euro). Het leegpompen van de olietanker duurt naar verwachting negentien dagen.