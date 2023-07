Noodweer in Noord-Italië terwijl zuiden nog met hitte kampt

Een storm, overstromingen en hagelstenen ter grootte van tennisballen: het noodweer in het noorden van Italië heeft vannacht een dode geëist en tot veel schade geleid. Al dagenlang heeft de regio last van extreem noodweer.

Vannacht kwam een 16-jarig meisje om het leven door een omvallende boom in de regio Brescia. Gisteren kwam in de buurt van Milaan een 58-jarige vrouw om het leven.

Vooral in de regio Lombardije, waaronder in Milaan, is de schade groot. De Milanese brandweer kreeg vannacht honderden telefoontjes vanwege omgevallen bomen, weggewaaide daken en overstromingen. Het stroomnet in Milaan zou zwaar beschadigd zijn. Het openbaar vervoer in de regio rijdt minder.

Rond het Gardameer, een populaire vakantiebestemming voor Nederlandse toeristen, was de schade groot. Op Twitter delen Nederlandse vakantiegangers foto's van hagelstenen zo groot als een tennisbal. Een Twitteraar vraagt de ANWB of zij morgen "5472 achterruiten en voorruiten naar Italië kunnen sturen".

Campinggasten bij het Gardameer in Italië werden verrast door enorme hagelstenen.