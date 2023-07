Grote kans dat WK-debutante Snoeijs tegen VS als spits start: 'Ben er klaar voor'

"Je kunt geen vijf spitsen meenemen naar het WK", zei Andries Jonker toen hij begin deze maand zijn definitieve selectie bekendmaakte. Maar door de enkelblessure van Lineth Beerensteyn lijkt het onvermijdelijk dat de bondscoach donderdag tegen de Verenigde Staten een WK-debutant op moet stellen: Katja Snoeijs. De 26-jarige aanvaller, die bij Everton in de Premier League speelt, viel in de eerste wedstrijd tegen Portugal (1-0 winst) vlak voor tijd in voor Beerensteyn. Als de geboren Amsterdamse tegen het sterke Amerika in de basis begint, is ze er klaar voor. "Als je eenmaal in de selectie zit, dan weet je wat je rol is. Als er iets gebeurt, moet je er klaar voor zijn. Als ik ga spelen, doe ik dat met vertrouwen."

Mocht Beerensteyn helemaal wegvallen dit toernooi, dan is Snoeijs de enig overgebleven spits bij het Nederlands elftal. Topaanvaller Vivianne Miedema kon door haar knieblessure niet mee naar het WK en Jonker liet Romée Leuchter, Shanice van de Sanden en Fenna Kalma thuis. "Als ik alle vijf beschikbare spitsen had meegenomen en er raakt vervolgens een middenvelder geblesseerd... Als je dan moet wisselen, is het vervelend om te constateren dat je geen middenvelder op de bank hebt zitten. Zo werkt het niet." Dat zei Jonker voor het WK, niet wetende uiteraard dat zijn eerste spits meteen al in de eerste wedstrijd flink aan de enkel geraakt zou worden. Scherp blijven En dus komt Snoeijs in beeld. Van iemand die blij is dat ze er bij is naar waarschijnlijk basisspeler tegen de wereldkampioen, het kan snel gaan. "Dat is het mooie en lastige aan voetbal. Het kan snel veranderen, dus moet je altijd scherp blijven en je kans afwachten", zegt Snoeijs. "Eerst maar eens zien wat de bondscoach gaat beslissen. Maar als hij voor mij kiest, ben ik er klaar voor en ga ik er alles aan doen om het team in mijn rol te helpen."

