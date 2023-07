Velsertunnel richting Velsen hele dag dicht na ongeluk

De Velsertunnel in de A22 tussen Velsen en Beverwijk is vandaag de hele dag gesloten in de richting van Velsen. In de richting van Beverwijk is maar één rijstrook open.

Het verkeer vanuit het noorden wordt omgeleid via de A9 en de Wijkertunnel. "We rijden met een tunnelbuis minder, dus dit zorgt voor hinder in de regio IJmond", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten aan NH Nieuws. De vertraging kan oplopen tot een half uur.

Tijdens werkzaamheden afgelopen nacht reed een auto tegen een verrijdbare vangrail aan. De botsing veroorzaakte flinke schade aan de vangrail, die moeilijk te verplaatsen is en nog op de weg staat.

De verrijdbare vangrail wordt na de avondspits weggetakeld. "Dit doen we vanavond, omdat we hiervoor de hele weg af moeten sluiten", legt Rijkswaterstaat uit. "Er zouden grote problemen ontstaan als we dit overdag zouden doen."