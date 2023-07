Koper failliete modeketens gaat inboedel Score verkopen

De failliete modeketen Score maakt mogelijk in een andere vorm een doorstart. De MFG Group, die meerdere geplaagde modeketens zoals McGregor, SuperTrash, Claudia Sträter en Miss Etam inlijfde, heeft met de curator een afspraak gemaakt om in eerste instantie de voorraden van Score te gaan verkopen.

MFG Group zal het merk Score niet overnemen en de vorige maand omgevallen winkelketen ook niet voortzetten. Het bedrijf van ondernemer Martijn Rozenboom gaat de kledingvoorraden van Score van de hand doen en ondertussen onderzoeken wat er "op een andere wijze" nog meer kan.

"De komende weken zullen in het teken staan van het afbouwen van voorraden en helaas sluiten van een aantal winkels", zo staat in bericht aan het personeel. "Dit biedt wellicht een nieuwe kans voor de toekomst en de mogelijkheid om gezamenlijk nog een succesvolle periode af te sluiten."

In juni gingen Score en het tot hetzelfde bedrijf behorende kledingmerk Chasin' failliet. De twee hadden op dat moment samen meer dan 50 winkels, een webshop, verkooppunten in het buitenland en 450 personeelsleden. Vorige week nam de JOG Group, bekend van onder meer Jeans Centre, Chasin' over.