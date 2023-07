Acteur Thijs Römer voor rechter in zedenzaak, geeft toe 'grens over' te zijn gegaan

Thijs Römer heeft in de rechtbank in Assen gezegd dat hij "een grens over" is gegaan. De 44-jarige acteur wordt verdacht van het online seksueel misbruiken van drie minderjarige fans. Hij wordt vervolgd voor het sturen van dickpics en voor het bezit van naaktfoto's van seksuele aard.

De acteur zei tegen de rechter dat hij in de rechtbank is "om mijn verantwoordelijkheid te erkennen, maar dat is niet hetzelfde als het bekennen van het mij tenlastegelegde". Hij zegt graag zijn kant van het verhaal te willen vertellen.

Ook stelt hij dat hij "wel degelijk een grens over" is gegaan door met een van de slachtoffers, die destijds 14 jaar oud was, in appberichten over seks en seksualiteit te spreken. "Ik heb niet in het oog gehad dat ik veel ouder was en dat ik bovendien een bekende acteur was, en zij een fan van mij."

'Naaktfoto's voor een figurantenrol'

Römer, bekend van films en series als Alles is familie, Moordvrouw en Grijpstra & De Gier, kwam vorig jaar in opspraak toen een 20-jarige vrouw hem via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen zij 14 was. De vrouw zei op het platform dat zij naaktfoto's naar de acteur moest sturen om een handtekening te krijgen.

Daarna meldden zich ook twee andere jonge vrouwen. Een van hen zou hij een figurantenrol beloofd hebben in ruil voor naaktfoto's.

Het online misbruik zou zich hebben afgespeeld in de periode tussen november 2015 en november 2017. Römer sprak de beschuldigingen in mei 2022 op Twitter tegen en dreigde aangifte te doen wegens smaad en laster.

Slachtofferverklaring

Thijs Römer en twee van de drie jonge vrouwen die aangifte deden tegen de acteur zijn in de rechtbank. Een van de slachtoffers zal in de rechtszaal gebruikmaken van haar spreekrecht. De tweede vrouw zit in de slachtofferkamer en zal van achter gesloten deuren haar verhaal doen. De advocaat van de slachtoffers zal namens de derde vrouw een slachtofferverklaring voorlezen.

Als Römer schuldig wordt bevonden kan hem dat een celstraf van maximaal vier jaar opleveren. De uitspraak wordt over twee weken verwacht.