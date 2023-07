Branden Griekse eilanden laaien weer op, 10 procent van Rhodos afgebrand

De natuurbranden die enkele Griekse eilanden al dagen teisteren, zijn nog altijd niet onder controle. Op Rhodos, Evia en Corfu proberen brandweermensen met hulp van de plaatselijke bevolking het vuur te bestrijden. Extreme hitte, droogte en harde wind bemoeilijken de bluswerkzaamheden.

De Griekse publieke omroep ERT meldt dat het vuur bij Vati op Rhodos vanochtend weer is opgelaaid, ondanks de inzet van blusvliegtuigen en -helikopters. Naar schatting 10 procent van het eiland is afgebrand.

De branden woeden in het midden van het eiland. Aan de noordkant is niets aan de hand; daar kunnen mensen gewoon vakantie houden. De eerste vluchten met Nederlanders vertrekken daarom vanaf vandaag weer naar Rhodos.

Klimaatverandering

Toeristen moeten nog wel rekening houden met extreme hitte. Ook voor vandaag en morgen verwacht de Griekse weerdienst temperaturen van boven de 40 graden. De dagen erna wordt het met een graad of 33 iets minder warm en gaat het ook minder hard waaien. De hoop is dat het bestrijden van de branden daardoor makkelijker wordt.

De extreme hitte zoals nu in Zuid-Europa was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering, concluderen wetenschappers in een vandaag verschenen studie.

Op deze satellietbeelden is duidelijk te zien hoe het vuur zich op Rhodos de afgelopen dagen uitbreidde: