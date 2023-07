Opluchting in Tour: 'slechts' hersenschudding en longkneuzing Van Agt

Eva van Agt heeft 'slechts' een hersenschudding en een longkneuzing overgehouden aan haar nare valpartij gisteren in de Tour de France. De 26-jarige renster van Jumbo-Visma ging in de tweede rit hard tegen de grond in een afdaling.

"Mijn leven is een droom, maar gisteren was het voor de mensen die mij lief hebben heel eventjes een nachtmerrie. Sorry voor iedereen die ik heb laten schrikken", schrijft ze op Instagram.

"Fysiek is alles wel oké: ik heb een longkneuzing, hersenschudding en wat hechtingen, maar ik baal natuurlijk enorm dat ik het team zo in de steek laat. Dankzij alle goede zorgen kan ik vandaag naar Nederland vertrekken om daar te herstellen."

Van Agt reed samen met Anouska Koster en Yara Kastelijn voorop toen ze tegen een vangrail aankwam. Ze was even haar bewustzijn kwijt en werd daarop naar het ziekenhuis afgevoerd.

In shock

Koster reed achter Van Agt, zag dat haar landgenote er niet goed bij lag en kwam dan ook aangeslagen over de finish. "Ik was een beetje in shock. Het was niet mooi om te zien", zei ze.