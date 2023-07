Vraag naar personeel via Randstad blijft dalen

De omzet en winst van uitzendconcern Randstad daalt voor het tweede kwartaal op rij in vergelijking met vorig jaar. Vorig jaar boekte het bedrijf recordresultaten door een enorme vraag naar personeel. Dat is nu minder.

De omzet kwam uit op 6,4 miljard euro, zo'n 400 miljoen euro minder dan een jaar eerder. Er werken via Randstad in Nederland ruim 56.000 mensen. Het bedrijf zegt verder dat het moeilijker is om mensen te vinden dan vijf jaar geleden, zowel voor het concern zelf als voor de partijen die met het uitzendbureau werken.

Uitdagende condities

Randstad spreekt van "solide resultaten" in tijden van "uitdagende condities in al onze markten". Wel stelt het bedrijf dat de situatie stabiliseert, er waren in het tweede kwartaal ongeveer net zoveel mensen namens Randstad aan het werk als in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal zo'n 600.000 wereldwijd.

De grootste groei van Randstad zit momenteel in Azië, goed voor 642 miljoen euro. Noord-Amerika daalt de omzet het hardst, die komt 14 procent lager uit dan een jaar eerder. Nederland zit met 9 procent minder ook aan de onderkant.