Unilever vreest divisie in Rusland te moeten afschrijven

De kans bestaat dat Unilever zijn Russische divisie moet sluiten of deels en misschien zelfs volledig afschrijven. Hoe groot die kans is en op welke manier is niet duidelijk, schrijft het Brits-Nederlandse levensmiddelenbedrijf in de cijfers over het eerste halfjaar van 2023.

In het verslag herhaalt Unilever dat de toekomst van de Russische tak onzeker is, en dat de kans bestaat dat de activiteiten in Rusland "niet kunnen worden voortgezet", waarmee de winsten en omzet van de tak in rook opgaan.

Unilever heeft vier fabrieken en 3000 werknemers in Rusland. Na invoering van de Europese sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne besloot het bedrijf de divisie los te zetten van de rest van de groep. "Om te voorkomen dat ons bedrijf direct of indirect in handen van de Russische staat terechtkomt, en het helpen beschermen van onze mensen", aldus het bedrijf.

Nationalisatie

Achter de schermen werd gezocht naar een koper. Dat deden ook het Franse voedingsmiddelenconcern Danone en de Deense bierbrouwer Carlsberg voor hun Russische divisies. Vorige week bleek dat de Russische overheid de controle over het Russische Danone en Carlsberg heeft overgenomen. De bedrijven zouden in handen zijn gekomen van oligarchen uit de kring van president Poetin.

Onduidelijk is of deze gebeurtenissen Unilever hebben bewogen vanaf nu rekening te houden het risico dat de Russische divisie verloren kan gaan. De omzet van de tak maakt 1,5 procent uit van de totale omzet van het concern.

In de eerste zes maanden van dit jaar verkocht Unilever wereldwijd bijna 10 procent meer ijsjes, schoonmaakmiddelen en deodorant. De omzet steeg met ruim 3 procent naar 30,4 miljard euro.