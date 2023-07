Steenbergen als vijfde naar halve finale, ook Van Kooten en Corbeau juichen

De 22-jarige Corbeau zette met 27,15 de tiende tijd neer op de 50 school. Qin Hayang, kersvers wereldkampioen op de 100 school, was met 26,34 veruit de snelste.

De halve finales zijn later vandaag (vanaf 13.00 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app).

Steenbergen zette met 1.56,66 de vijfde tijd neer. De 18-jarige Van Kooten, die voor het eerst op een WK uitkomt, kwam met 1.58,16 tot de vijftiende tijd. De Australische Mollie O'Callaghan was in de series het snelst: 1.55,68.

Bij de WK zwemmen in Fukuoka hebben Marrit Steenbergen en Janna van Kooten zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag en Caspar Corbeau voor de de halve finales van de 50 meter schoolslag.

"Deze afstand is een opwarmertje voor mij richting de 200 meter schoolslag. Dat is mijn belangrijkste afstand. Maar het is lekker om het toernooi zo te beginnen", zei Corbeau.

Corbeau trainde de afgelopen jaren in de Verenigde Staten, maar zal binnenkort in Amsterdam bij de trainingsgroep van bondscoach Mark Faber aansluiten.