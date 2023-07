Rechter die MH17-proces wilde beïnvloeden neemt ontslag

De rechter die probeerde het MH17-proces te beïnvloeden heeft ontslag genomen. Dat bevestigt het gerechtshof in Den Haag na berichtgeving van De Telegraaf. Ze werd deze maand door de Hoge Raad berispt omdat ze probeerde een complottheorie van haar broer onder de aandacht te brengen van de rechters die het strafproces behandelden.

De vrouw werkte als raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag. Door de berisping mocht ze al geen strafzaken meer behandelen. Het gebeurt zelden dat een rechter een disciplinaire maatregel krijgt opgelegd.

De broer van de vrouw stelde in een boek dat vlucht MH17 niet door een Russische raket is neergehaald. De rechter deelde het boek van haar broer uit aan rechters en officieren van justitie in de MH17-zaak.

De vrouw noemde de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Openbaar Ministerie daarbij "een doelbewuste en doorzichtige cover-up" en bepaalde gegevens vond ze "manipulatie en een leugen".

Vertrouwen ondermijnd

De Hoge Raad oordeelde dat ze met haar uitspraken het vertrouwen in het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht had ondermijnd. Een rechter mag haar of zijn mening geven, schreef de Hoge Raad, maar moet daarbij wel rekening houden met de "invloed van die uitingen".

Dat vlucht MH17 met een Buk-raket afkomstig uit Rusland is neergehaald, werd in november door de rechtbank Den Haag bevestigd. Bij de ramp in 2014 kwamen alle 298 inzittenden van het toestel om het leven.

De rechtbank heeft drie betrokkenen een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Een van hen, Igor Girkin, werd vorige week opgepakt in Rusland. Hij ontpopte zich de laatste jaren tot criticus van president Poetin en wordt volgens Russische staatsmedia verdacht van het aanzetten tot extremisme.