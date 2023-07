'Alle sportprojecten van Saudi-Arabië, ook Mbappé, zijn onderdeel van een plan'

Of hij nou gaat of niet, het duizelingwekkende bod van één miljard euro voor Kylian Mbappé (transfersom en salaris) toont aan dat Saudi-Arabië steeds weer een grens over lijkt te willen gaan om zijn ambities te verwezenlijken.

Het opvallende aan de mogelijke transfer van de topvoetballer van Paris Saint-Germain is dat de Saudische club in kwestie, Al-Hilal, hem voor slechts één seizoen wil vastleggen.

Dat is ongebruikelijk wanneer het om dergelijke gigantische bedragen gaat. Maar het maakt nogmaals duidelijk dat Saudi-Arabië er alles voor over heeft om zijn imago op te poetsen en zo commercieel lucratieve deals af te kunnen sluiten.

Indrukwekkend rijtje

Het rijtje voetballers en trainers dat naar Saudi-Arabie verhuist, begint indrukwekkende vormen aan te nemen: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ngolo Kanté, Roberto Firmino, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Steven Gerrard, en recentelijk nog Jordan Henderson.

Mbappé kan de volgende topvoetballer worden die naar de nationale voetbalcompetitie van Saudi-Arabië verhuist. Het land investeerde eerder al in de Formule 1 en het golf, al ging dat bij die laatste sport niet zonder slag of stoot. En als het aan de Saudi's ligt, blijft het hier niet bij.

Ze zijn ook geïnteresseerd in het mondiale tennis, waarbij de belangstelling wederzijds is, en in het verleden keek Saudi-Arabië volgens The Guardian naar de mogelijkheden om te investeren in Amerikaanse sporten zoals het basketbal (NBA), honkbal (MLB) en American football (NFL).