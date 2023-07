FC Utrecht lokt Engelse talenten: 'Bergkamp en Simons als inspiratiebron'

Hij kon in januari al op huurbasis naar FC Utrecht, maar tot een overgang kwam het toen nog niet. Inmiddels vertoeft Zidane Iqbal wel in de Domstad en dat mag gerust een verrassing worden genoemd. "Dit was voor mij simpelweg de beste optie."

De nog maar 20-jarige Iqbal, met niet minder dan een miljoen volgers op Instagram, werd definitief overgenomen van Manchester United. De Irakees-Engelse middenvelder had over interesse niet te klagen, maar koos voor een verblijf bij FC Utrecht.

Waarom eigenlijk? "Jordy (Zuidam, technisch directeur FC Utrecht, red.) kwam met een plan en overtuigde mij, mijn familie en mijn zaakwaarnemer. Ik ben toen in Utrecht gaan kijken en ik zag mezelf hier wel voetballen. Vervolgens heb ik de knoop doorgehakt."

Gesprek met Ten Hag

Iqbal sprak voor zijn overstap ook met Erik ten Hag, trainer van Manchester United met een Utrecht-verleden. "Hij vertelde mij hoe goed de club is, maar hij is niet de reden geweest om naar Utrecht te komen. Het was mijn eigen beslissing."