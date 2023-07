WK-debutant Filipijnen klopt gastland Nieuw-Zeeland, Colombia verslaat Zuid-Korea

De Filipijnen zijn de eerste van alle acht WK-debutanten die een overwinning hebben binnengesleept. Ze versloegen in groep A gastland Nieuw-Zeeland met 1-0. De goal van Sarina Bolden werd uitbundig gevierd. Na afloop was de matchwinner vol ongeloof. "Hier droomde ik als klein meisje van." Bolden scoorde in de 24ste minuut met een schitterende kopbal recht door het midden. Het lukte Nieuw-Zeeland niet meer die achterstand weg te werken, ook al had het de meeste kansen en het aanvallendere spel. De Filipijnen verdedigden goed en wisten de bal meermaals te onderscheppen. Kostbare momenten van slordigheid voor Nieuw-Zeeland, dat eerder Noorwegen versloeg. Waanzinnige redding Vlak na rust kreeg Hannah Wilkinson een enorme kans op de gelijkmaker, maar de bal ging over. Dat er steeds maar niet werd gescoord, was ook te danken aan de Filipijnse keeper Olivia McDaniel. Zo wist ze met uitgestrekte vingertoppen een inzet van invaller Grace Jale in de hoek ternauwernood te keren, een waanzinnige redding.

Stand groep A - NOS

Met nog twintig minuten op de klok werd een goal van Jacqui Hand voor The Ferns afgekeurd wegens buitenspel. Op VAR-beelden bleek dat het slechts centimeters scheelde. De Filipijnen vierden feest, Nieuw-Zeeland bleef na negentig minuten in shock achter. Vliegende start Colombia Colombia maakte in groep H een vliegende start door met 2-0 van Zuid-Korea te winnen. Linda Caicedo baarde opzien bij de Colombianen door haar WK-debuut op te luisteren met een doelpunt.

Linda Caicedo duelleert met Hyeri Kim van Zuid-Korea. - EPA

De pas 18-jarige Caicedo is een voetbalster met een inspirerend verhaal. Toen ze vijftien was, werd er kanker bij haar geconstateerd, maar de aanvaller van Real Madrid overwon de levensbedreigende ziekte en bekroonde dat succesvolle gevecht in de 39ste minuut met de 2-0 tegen Zuid-Korea. Columbia was in het Sydney Football Stadium in de 30ste minuut al op 1-0 gekomen door een penalty na een handsbal van Shim Seo-Yeon. Vanaf elf meter stuurde Catalina Usme Zuid Korea-keepster Yoon Young-Geul de verkeerde hoek in. De 2-0 van Caicedo, een van de grote talenten in het internationale voetbal, was het slotstuk van een knappe rush vanaf het middenveld. Haar schot was de grabbelende Yoon vervolgens te machtig.

Stand groep H - NOS