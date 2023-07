Inspirerend talent Caicedo wijst Colombia de weg tegen Zuid-Korea

Colombia heeft bij het WK voetbal een vliegende start gemaakt door met 2-0 van Zuid-Korea te winnen. Linda Caicedo baarde opzien bij de Colombianen door haar WK-debuut op te luisteren met een doelpunt.

De pas 18-jarige Caicedo is een voetbalster met met een inspirerend verhaal. Toen ze vijftien was werd er kanker bij haar geconstateerd, maar de aanvaller van Real Madrid overwon de levensbedreigende ziekte en bekroonde dat succesvolle gevecht in de 39ste minuut met de 2-0 tegen Zuid-Korea.

Columbia was in het Sydney Football Stadium in de 30ste minuut al op 1-0 gekomen door een penalty na een handsbal van Shim Seo-Yeon op een kansrijke inzet van Manuela Vargas. Vanaf elf meter stuurde Catalina Usme Zuid Korea-keepster Yoon Young-Geul de verkeerde hoek in.

De 2-0 van Caicedo, een van de grote talenten in het internationale voetbal, was het slotstuk van een knappe rush vanaf het middenveld. Haar schot was de grabbelende Yoon vervolgens te machtig.