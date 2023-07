Het is stil in Amsterdam: 'Feyenoord en PSV zijn een stuk verder'

PSV trekt Noa Lang aan als recordaankoop. Feyenoord hengelt zevenvoudig international Calvin Stengs binnen. En Ajax? Het is angstvallig stil in Amsterdam. Tot grote onvrede van de achterban én trainer Maurice Steijn. "Willen we meedoen om de titel, dan zijn er drie, vier versterkingen nodig", sloeg de trainer afgelopen weekend alarm. Oké, de 3-0 nederlaag bij Anderlecht van zondag was ietwat geflatteerd. Ajax liet in fases prima aanvallen zien. Maar dat het heel broos is, is duidelijk. En daarvan is inmiddels iedereen in Amsterdam zich ook wel van bewust. De achterhoede tegen de Belgen vertelde het verhaal: de 20-jarige Devyne Rensch, de 18-jarige Olivier Aertssen, de 17-jarige Jorrel Hato en de 21-jarige Anass Salah-Eddine. Er staat allesbehalve een kampioensploeg. Sterker nog: de selectie die vorig jaar als derde eindigde, is op papier alleen maar verzwakt.

Arno Vermeulen: 'Feyenoord en PSV veel verder dan Ajax' "Bij Feyenoord en PSV kun je acht, negen namen wel op papier zetten. Bij Ajax is er op dit moment geen geraamte. Dat is een veeg en problematisch teken. Dan ben je als trainer nog wel een paar maanden zoet." "Feyenoord investeert in spelers met eredivisie-ervaring en dat pakt goed uit. Ajax lijkt de eredivisie niet interessant te vinden en zoekt het daarbuiten met veel buitenlandse spelers. Ze worden veel met spelers in contact gebracht, maar uiteindelijk gebeurt er niet veel. Blijkbaar hebben ze moeite om de juiste versterkingen te vinden." "En waar blijven de eigen talenten? Vooral aanvallend breekt er weinig door. Ajax moet met zo'n jeugdopleiding toch wel een goede buitenspeler kunnen opleiden?" "Ik schat Feyenoord op dit moment het hoogste in, daarachter PSV en dan een gat naar Ajax, FC Twente en AZ. Daartussen zie ik weinig verschil." "Ik zie Ajax om plaats drie spelen in plaats van het kampioenschap, tenzij er nog geweldige spelers bijkomen. Eind juli is één ding duidelijk: Feyenoord en PSV zijn veel verder dan Ajax."

Waar de Ajax-fans met jaloezie kijken naar de transfers in Eindhoven en Rotterdam, gebeurt er bij hun eigen club dus maar weinig. Alhoewel, op vertrekkend vlak is het wel druk. Met Jurriën Timber en aanvoerder Dusan Tadic verloor Ajax twee leiders. Sportief een aderlating, financieel biedt het vertrek van de grootverdieners kansen. En dan lijkt de niet echt geslaagde Calvin Bassey ook nog eens te gaan vertrekken voor zo'n 21 miljoen euro naar Fulham. Je zou zeggen dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat nu toch echt kan gaan investeren, na het mislopen van Champions League-miljoenen.

Sven Mislintat, de Duitse technisch manager van Ajax - Ajax

Aan de Duitser de taak om te laten zien waarom hij in zijn vaderland geroemd wordt om zijn 'diamantenogen'. De prioriteit ligt achterin. Maar ook in de spits is de spoeling dun. Na het vertrek van Tadic en de Italiaan Lorenzo Lucca is Brian Brobbey de enige 'nummer 9'. Leiders gezocht En Steijn wil leiders in zijn groep. Vier, vijf ervaren jongens met karakter, die de ploeg op sleeptouw kunnen nemen. Davy Klaassen droeg de afgelopen oefenduels de aanvoerdersband. Steven Berghuis is een type aanjager. Edson Álvarez gaat voorop in de strijd, maar de vraag is of hij blijft. Nieuweling Branco van den Boomen (van Toulouse) maakt een sterke indruk in zijn eerste weken bij Ajax en heeft volgens Mislintat het karakter om een leider te zijn. Van de 20-jarige Benjamin Tahirović, met minimaal 7,5 miljoen euro de grootste aankoop tot nu toe, wordt nog geen leiderschap verwacht.

Benjamin Tahirović kwam over van AS Roma - ANP

Het is allemaal nog niet voldoende, meent Steijn, die tegen Anderlecht ook de Argentijnse doelman Gerónimo Rulli en Rensch de aanvoerdersband gunde. De voormalig coach van ADO Den Haag en Sparta hoopt vooral dat zijn sterspeler Mohammed Kudus wil blijven. Wellicht is het hopen tegen beter weten in. Rommelige voorbereiding "Ietwat rommelig", omschreef Steijn de voorbereiding van Ajax. Hij wil zo snel mogelijk nieuwe spelers kunnen verwelkomen om te bouwen aan zijn ideale elf. Ajax vertrok maandagmiddag - zonder Bassey, die zijn transfer mag afronden - op trainingskamp richting het Duitse Herzogenaurach, even boven Neurenberg. Daar, aan de Adi-Dassler-Strasse, bevindt zich namelijk het hypermoderne sportcomplex van kledingsponsor Adidas. Het Duitse nationale elftal bereidde zich daar voor op het EK van 2024. Nu bivakkeert Ajax er tot en met zaterdag. Het trainingskamp wordt afgesloten met een oefenduel met Augsburg.

Nieuweling Branco van den Boomen neemt een hoekschop tegen Anderlecht - Pro Shots