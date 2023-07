Nederlandse verdachte in cybercrimezaak met tienduizenden slachtoffers aangehouden

Een Nederlander van 32 jaar is aangehouden voor zijn rol in een grote cybercrimezaak. De man zou op grote schaal hebben gehandeld op de Genesis Market. Dat is een online platform waar gestolen gegevens gebundeld verkocht werden, waarmee criminelen zich tot in detail kunnen voordoen als hun slachtoffer.

De man, die in Brazilië woont, wordt ervan verdacht dat hij voor tienduizenden euro's heeft uitgegeven op de markt. "Hij is daardoor de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market en staat mogelijk zelfs in de top-10 van grootste gebruikers wereldwijd", zegt Ruben van Well van het cybercrimeteam van de politie.

Wereldwijd werden begin april honderden doorzoekingen gedaan, nadat de FBI de markt had opgerold. In Nederland werden zeventien aanhoudingen verricht en 23 doorzoekingen gedaan. De schatting is dat er alleen al in Nederland zo'n 50.000 slachtoffers zijn in deze zaak. Wereldwijd gaat het mogelijk om miljoenen gedupeerden.

'Grote slag'

De verdachte is vorige week in Barendrecht aangehouden. De man zat in volledige beperking, daarom heeft de politie zijn aanhouding nog niet eerder bekendgemaakt.

De politie verdenkt de man ervan dat hij met zijn handelen "heel veel" mensen heeft gedupeerd. Met de identiteitsdiefstal konden criminelen geld van anderen uitgeven. Zo was het volgens de politie mogelijk om op naam van slachtoffers dingen te bestellen en te betalen in webwinkels of in bepaalde gevallen zelfs volledige bank-, crypto-, of beleggingsrekeningen te plunderen.

"Er liggen aangiftes van mensen die voor tienduizenden euro's bestolen zijn. Met de aanhouding van deze verdachte denken we een grote slag te hebben geslagen in dit onderzoek", zegt de politie.

Twee weken vast

De politie adviseert mensen om te controleren of hun gegevens zijn aangeboden op de Genesis Market op een speciaal door de politie ingestelde website. Sinds 4 april hebben 4.4 miljoen mensen de check gedaan. Ruim 11.800 mensen kregen van de politie een mail dat hun data mogelijk gestolen zijn.

De man die nu is aangehouden zit in ieder geval nog twee weken vast.