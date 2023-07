Doodsoorzaak maandenlang vermiste acteur Julian Sands blijft onbekend

De doodsoorzaak van de acteur Julian Sands blijft onbekend. Het lichaam van de acteur werd een maand geleden gevonden in de bergen van Californië, nadat hij maandenlang vermist was.

Volgens de Hollywood Reporter kan door de staat van waar zijn lichaam in verkeert niet worden vastgesteld wat de doodsoorzaak is. De San Bernardino County Police laat aan de website weten dat dat "gebruikelijk is in dit soort gevallen".

De Britse acteur keerde in januari niet terug na een wandeling in het Baldy Bowl-gebied, een populair skioord dat ook in trek is bij klimmers, wandelaars en backpackers. Direct na zijn vermissing werd een zoektocht op gang gezet, die de hele lente aanhield.

Sands (65) speelde in de jaren 80 en 90 in meerdere films die voor een Oscar werden genomineerd, zoals A room with a view (1985) en Leaving Las Vegas (1995). In de televisieserie 24 was hij te zien als Russische terroristenleider. In 2019 speelde Sands in de Netflix-serie What/If. In zijn veertig jaar durende carrière werkte hij mee aan meer dan 150 films en series.