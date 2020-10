Jongeren zonder startkwalificatie hebben tien jaar later minder vaak werk

Jongeren die zonder startkwalificatie het mbo hebben verlaten, hebben tien jaar later minder vaak betaald werk. En als ze wel werk hebben, is dat vaker in een flexibel dienstverband dan mensen die wel een startkwalificatie hebben behaald. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht voor 2008 en 2018.

In 2008 verlieten ruim 87.000 jongeren onder de 23 jaar het mbo. 39 procent van hen had geen startkwalificatie. Dat is een diploma op mbo 2-niveau of hoger, of een havo- of vwo-diploma. Tien jaar later had 70 procent van de mensen zonder startkwalificatie een baan.

Van de oud-studenten die in 2008 wél met startkwalificatie van het mbo waren gegaan, had 91 procent in 2018 betaald werk. Ook was dat werk vaker in vast dienstverband (56 procent) dan bij mensen die geen startkwalificatie hadden (40 procent).

Vaker mannen zonder startkwalificatie

De mensen zonder startkwalificatie zijn vaker mannen. Dat komt ook doordat mbo 1-opleidingen vaker door mannen gevolgd worden dan door vrouwen. Een diploma van een mbo 1-opleiding geeft geen startkwalificatie.

Ook keerden vrouwen vaker terug in het onderwijs om alsnog een startkwalificatie te halen. Bij 30 procent van die vrouwen lukte dat ook. Bij mannen was dat 23 procent.

'De inzet blijkt helaas niet goed'

Eerder dit jaar werd bekend dat het aantal schoolverlaters in het schooljaar 2018-2019 is gestegen, ondanks miljoenensteun. Scholen en gemeenten hebben voor een regionale aanpak ruim 80 miljoen euro gekregen van de Rijksoverheid. En voor scholen die schooluitval verminderen, is ruim 17 miljoen euro beschikbaar.

"De inzet uit de afgelopen periode blijkt helaas niet genoeg om het aantal jongeren dat uitvalt te verminderen", schreef Onderwijsminister Van Engelshoven in maart dit jaar aan de Tweede Kamer. In de Kamerbrief staat dat de oorzaak volgens gemeenten en scholen ligt bij een verkeerde studiekeuze, toenemende problematiek onder jongeren en een aantrekkende arbeidsmarkt.

De MBO Raad laat weten dat er nu nog geen signalen zijn dat de coronacrisis leidt tot hogere percentages uitval. "We merken wel dat jongeren afstandsonderwijs heel zwaar vinden", zegt een woordvoerder.