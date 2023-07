Vorig jaar 105 mensen verdronken in Nederland, 60-plussers vaakst slachtoffer

Afgelopen jaar zijn er in Nederland 105 mensen om het leven gekomen door verdrinking. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In totaal gaat het om 73 inwoners van Nederland en 32 niet-inwoners, zoals toeristen of tijdelijke werknemers. Het aantal inwoners van Nederland dat is omgekomen door verdrinking, is voor het tweede jaar op rij gedaald. In 2021 kwamen tachtig inwoners om het leven. In 2020 waren dat er nog 107.

De meeste slachtoffers (74 procent) kwamen om het leven door verdrinking in open water. Twintig procent stierf in en om het huis, zoals in bad.

In zeker de helft van alle gevallen was een val in het water de oorzaak van de verdrinking. In de cijfers zijn verdrinkingen door verkeersongelukken of zelfdoding niet meegenomen.

Veel ouderen

Onder de inwoners van Nederland die vorig jaar verdronken, waren bovengemiddeld veel zestigplussers. In totaal gaat het om dertig mensen van zestig jaar of ouder.

Toch komt verdrinking als doodsoorzaak onder mensen van zestig jaar of ouder niet veel voor: in 2022 stierf minder dan één persoon per 100.000 zestigplusser door verdrinking.

Negen verdrinkingsslachtoffers waren jonger dan twintig jaar. Ook dat is minder dan voorgaande jaren. Verdrinkingen komen volgens het CBS relatief vaker voor bij jongeren met een niet-Europese migratieachtergrond, dan bij jongeren die in Nederland zijn geboren.

In de afgelopen negen jaar waren dat omgerekend zelfs tien slachtoffers meer per duizend inwoners die buiten Europa zijn geboren. Bij kinderen met een niet-Europese herkomst onder de tien jaar is het verdrinkingsrisico drie keer hoger dan bij leeftijdsgenoten met een Nederlandse herkomst, berekende het CBS.