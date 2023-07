Nuggets-ster Jokic niet met Servië naar WK basketbal, uitgeput na zwaar seizoen

Basketballer Nikola Jokic doet eind volgende maand niet mee aan het wereldkampioenschap, dat in Japan, Indonesië en de Filipijnen wordt gehouden. De center van Denver Nuggets zegt uitgeput te zijn na een zwaar seizoen. Deelname met Servië aan het WK laat hij daarom aan zich voorbijgaan.

Op de Olympische Spelen van 2016 pakte Jokic zilver met Servië. De ploeg ontbrak op de Spelen in Tokio. Het vorige WK, in 2019 in China, verliep teleurstellend voor de Serviërs. Ze werden gezien als kanshebber op de titel, maar verloren in de kwartfinales van Argentinië en eindigden uiteindelijk als vijfde.

Vorige maand leidde Jokic de Nuggets naar de eerste NBA-titel in de clubgeschiedenis. In de finaleserie tegen Miami Heat, die vijf wedstrijden duurde, was hij veruit de beste speler. Hij verzamelde de meeste punten (600), rebounds (269) en assists (190).

Meest waardevolle speler

Niet eerder kwam het voor dat één basketballer die drie lijstjes aanvoerde. Het leverde hem de Bill Russell-trofee op, de prijs voor de meest waardevolle speler van de finale. In 2021 en 2022 werd Jokic uitgeroepen tot meest waardevolle speler van het hele seizoen.