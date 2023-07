Arrestaties en waterkanonnen bij Israëlische protesten tegen hervormingen

In Israël zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de instemming van het parlement met de omstreden hervormingswet van de regering-Netanyahu.

De politie heeft vandaag 34 mensen gearresteerd en zette in meerdere steden waterkanonnen in. In Jeruzalem gebeurde dit gericht op een demonstrant, waardoor die van een muurtje viel, is op beelden te zien.

Op een snelweg in het midden van het land reed een auto in op demonstranten. Daarbij raakten drie mensen lichtgewond, schrijft de Israëlische krant Haaretz. De bestuurder, een man van in de twintig, werd gearresteerd.

Stakingen

Honderden reservisten zeggen dat ze niet komen opdagen voor hun dienst. Zaterdag kondigden zo'n 10.000 reservisten al aan dat ze hun vrijwillige dienst zouden staken als de regering de hervorming zou doorzetten.

De nationale artsenvereniging heeft aangekondigd morgen te staken, ziekenhuizen gaan op minimale capaciteit draaien.

Macht Hooggerechtshof ingeperkt

De wet waar het parlement vanmiddag mee instemde, perkt de macht van het Hooggerechtshof in. De ultrarechtse regering van premier Netanyahu kondigde in januari de controversiële juridische hervormingen aan. Sindsdien zijn er meerdere massale protesten in het land geweest.

De oppositie wil "alles doen" wat mogelijk is om de hervorming terug te draaien. Maar volgens juristen is de kans zeer klein dat dat gaat lukken, omdat de benodigde procedures juist zijn gevolgd.