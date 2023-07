Greta Thunberg opnieuw opgepakt, paar uur na veroordeling door rechtbank

Greta Thunberg is vanmiddag in Malmö in Zweden opgepakt voor het niet opvolgen van instructies van de politie. Dat was een paar uur nadat ze om dezelfde reden tot een boete van 130 euro was veroordeeld.

De klimaatactiviste moest voor een rechtbank in Malmö verschijnen, omdat ze in juni een politiebevel had genegeerd toen ze daar meedeed aan een wegblokkade in de haven. Die was gericht tegen het gebruik van fossiele brandstoffen, omdat het gebruik daarvan bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

"Het klopt dat ik daar was en het klopt dat ik een bevel kreeg en dat ik daar niet naar luisterde", zei ze tegen de rechters. "Maar we zitten in een noodsituatie en daarom was mijn actie gerechtvaardigd." Op de vraag of ze een volgende keer voorzichtiger zou zijn, antwoordde ze: "We geven zeker niet op. Het is absurd dat degenen die doen wat de wetenschap nodig acht daar de prijs voor moeten betalen."

Een paar uur later dook ze op bij een nieuwe blokkade, opnieuw in de haven van Malmö. Na een uur werden zij en vijf medestanders door de politie aangehouden en weggevoerd.