Aangifte tegen Hengelose FvD'er om vergelijking 'lhbti-ideologie' met nazi-Duitsland

Raadslid Mitchell Boers van de VVD Hengelo zegt aangifte te zullen doen tegen de lokale Forum voor Democratie-voorman Brian Geertshuis vanwege een door hem geplaatste tweet. Afgelopen zondag plaatste de FVD-fractievoorzitter in Hengelo een foto waarop regenboogvlaggen en vlaggen met hakenkruisen in nazi-Duitsland naast elkaar te zien waren. Bij het beeld plaatste hij de tekst '80 jaar later' en de hashtags 'ideologie' en 'in your face'.

In een reactie aan de NOS laat Boers weten dat Geertshuis vaker dingen plaatst die wat hem betreft over de schreef gaan. "Normaal probeer ik te begrijpen waarom hij bepaalde dingen plaatst, of ik spreek hem erop aan. Maar dit keer is hij de grens overgegaan. De historische vergelijking slaat nergens op", reageert hij.

Boers, zelf homoseksueel, zegt geraakt te zijn door de tweet: "Normaal wil ik het gesprek voeren. Ik kan het politiek aanvliegen, maar dit raakt mij, ook als burger. Daarom doe ik morgen op persoonlijke titel aangifte. Ik heb ook tegen mijn partij gezegd dat ik het niet politiek wil maken."

'Scherp, maar treffend'

Geertshuis heeft de tweet inmiddels verwijderd, maar zegt tegen de regionale krant Tubantia achter het bericht te staan. De vergelijking noemt hij "scherp, maar treffend".

"Ik maak een vergelijking. Dat is niet hetzelfde als gelijk trekken aan elkaar. Ik heb geen afkeer van homoseksuelen. Ik ontken ook niet de gruwelijkheden die gepleegd zijn door het naziregime, ook tegen homoseksuelen. Waar het mij om gaat, is het dwingende karakter van de lhbti-ideologie. En je mag er geen kritiek op hebben. Je wordt niet weggevoerd, zoals bij de nazi's, maar wel op de sociale media gecanceld."

Dat hij de tweet toch heeft verwijderd, had volgend de Fvd'er te maken met de vele negatieve reacties op het bericht. "Ik kreeg zoveel haat over me heen, dat ik dacht: zo wil ik de nacht niet in."