Reisadvies Rhodos, Corfu en Evia aangescherpt vanwege bosbranden

Vanwege de aanhoudende bosbranden heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de Griekse eilanden Rhodos, Corfu en Evia aangescherpt van groen naar geel. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn, maar het wordt niet afgeraden om naar de eilanden te reizen. Afgelopen dagen werden toeristen geëvacueerd, onder meer vanaf Rhodos. Op Corfu moesten mensen afgelopen nacht in een sporthal slapen, zegt de koepel van reisorganisaties ANVR. Toch staan voor morgen alweer vluchten gepland naar Rhodos. Op de vluchten gaan reizigers mee die een accommodatie hebben geboekt aan de noordkant van het eiland. Aan de zuidoostkant van Rhodos is de noodtoestand van kracht, maar aan de noordzijde kunnen reizigers gewoon vakantie houden, zegt de ANVR. Reisorganisatie bellen Het ministerie zegt dat mensen die toch afreizen alert moeten zijn en hun reisorganisatie moeten bellen om te controleren of ze veilig kunnen reizen. Een woordvoerder van de ANVR zegt dat er wel meer is gebeld dan gewoonlijk, maar dat reizigers snel kunnen worden gerustgesteld. "We kunnen uitleggen dat het noorden gewoon veilig is. Sommige excursies kunnen wellicht niet doorgaan, als die in het zuiden van het eiland zijn. Maar dat is geen reden om te annuleren."

Toeristen moesten Rhodos verlaten vanwege de brand - NOS

Volgens de ANVR wordt de reis van mensen die geboekt hebben in het gebied waar de branden woeden, omgeboekt naar een andere bestemming. Vakanties op alle andere plekken gaan door. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk bij aantoonbaar gevaar. Angst is geen reden om te annuleren, zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars. Toch adviseert hij altijd met de verzekering te bellen over de mogelijkheden om van de reis af te zien. Naast het ministerie adviseert ook het Rode Kruis om voorzichtig te zijn en goed na te gaan waar je heen kan als je moet evacueren. En dat geldt niet alleen voor de Griekse eilanden. Spanje, Griekenland en Zwitserland kampten de afgelopen weken met hevige bosbranden. Gisteren werden er alleen al in Griekenland meer dan zestig nieuwe brandhaarden gemeld. Geen toename Hoewel er de afgelopen weken veel nieuwe branden zijn ontstaan, zijn er dit jaar tot dusver niet bovengemiddeld veel bosbranden. Tot nu toe werd volgens het European Forest Fire Information System (EFFIS) zo'n 160.000 hectare verwoest door natuurbranden. Die tussenstand is volgens het EU-onderzoeksinstituut ongeveer gemiddeld voor deze tijd van het jaar. In 2022 ging er in totaal ruim 830.000 hectare in vlammen op. Toch roepen de branden de vraag op of toeristen met de toenemende hitte in het zuiden van Europa nog wel moeten willen afreizen naar deze landen. Nederlandse reisbureaus zien nog geen reden om het aantal reizen naar Zuid-Europa te verminderen. "De vraag naar reizen in het Middellandse Zeegebied is nog heel groot. En dat gaat voorlopig niet veranderen", zegt de ANVR-woordvoerder. Wel zegt ze dat meer mensen afreizen naar bijvoorbeeld Scandinavië.

Hoe warmer het wordt, hoe vaker dit kan voorkomen. Dus vakantielanden zullen het materiaal om te blussen en wellicht ook bossen aan moeten passen. Woordvoerder ANVR