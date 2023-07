Voormalig Engels international Francis (69) overleden, 'de man van 1 miljoen'

De Britse oud-voetballer Trevor Francis is op 69-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was de eerste voetballer voor wie een Engelse club één miljoen pond betaalde. Maandagochtend overleed hij in zijn huis in Spanje, vlak bij Marbella. "Dit komt voor iedereen als een enorme schok", liet zijn familie weten in een verklaring. "Hij was een legendarische voetballer, maar ook een buitengewoon aardig persoon."

Scoren in Europa Cup I-finale Francis kwam in zijn carrière (1970-1994) uit voor clubs in Engeland, Australië, de Verenigde Staten, Schotland en Italië. De aanvaller maakte 231 doelpunten in 626 officiële duels, in een carrière die bijna een kwarteeuw duurde. Hij speelde 52 keer voor de nationale ploeg van Engeland en maakte daarin 12 doelpunten. Francis won met Nottingham Forest in 1979 en 1980 de Europa Cup I. In de finale van 1979, tegen Malmö FF, maakte hij het enige doelpunt. Met Sampdoria veroverde hij de Coppa Italia en met Sheffield Wednesday de League Cup.

Trevor Francis in 1970 in het shirt van Birmingham City - Reuters

Het bekendst werd Francis door zijn transfer van Birmingham City naar Nottingham Forest, in de winter van 1979, voor het recordbedrag van één miljoen pond. Dat was ruim 650.000 pond meer dan het toenmalige record, dat toen net een maand oud was. 'Een Rembrandt die de open kunstmarkt betreedt' Naar de overgang van Francis werd destijds lang uitgekeken. Zo vergeleek The Guardian de aankomende transfer met "een Rembrandt die de open kunstmarkt betreedt". De transfer bleef een rode draad in het leven van Francis. Iets waar hij zelf overigens niet altijd even tevreden mee was, liet hij een paar jaar geleden blijken. "Ik ben 23 jaar profvoetballer geweest, tot mijn 39ste. Ik won Europa Cups met Nottingham Forest. In negen jaar kwam ik 52 keer uit voor Engeland", blikte hij in 2019 terug in een groot interview met The Guardian, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van zijn transfer.

Trevor Francis was 1996 tot 2001 ook trainer van Birmingham City - Reuters