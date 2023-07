Te weinig stroom: bedrijven verplicht minder elektriciteit?

Het stroomnet is zo overbelast dat netbeheerders aan bedrijven vragen minder stroom te gebruiken op piekmomenten. Bij bedrijven lijkt daar echter weinig animo voor. Ondernemers die wel mee willen werken, lopen weer tegen problemen bij de netbeheerder aan. Als ondernemers niet sneller flexibeler omgaan met hun stroomverbruik, komt een verplichting mogelijk in beeld, denkt Netbeheer Nederland.

Een nieuwe of zwaardere stroomaansluiting is voor bedrijven steeds moeilijker: in mei stonden minstens 5600 bedrijven op een wachtlijst, blijkt uit cijfers van Netbeheer Nederland. Sindsdien is dat aantal alleen maar gegroeid: inmiddels zijn het er 6000.

De problemen zitten hem niet alleen in energieverbruik. Ook voor het terugleveren van stroom aan het net, bijvoorbeeld via zonnepanelen, is er nauwelijks ruimte. Er staan inmiddels 8000 bedrijven op de wachtlijst voor teruglevering.

Netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van het net, maar dat gaat nog jaren duren. Desondanks lijken bedrijven maar mondjesmaat bereid hun energieverbruik aan te passen zodat er meer ruimte ontstaat op het net voor anderen. Afgelopen week bleek, na een oproep, dat maar vijftig bedrijven in de provincies Utrecht, Flevoland en Gelderland willen meewerken aan het zogenaamde spitsmijden: het verminderen van stroomverbruik op piekmomenten.

Bedrijven verplichten

"Een vol net is maar een beperkt deel van de tijd vol", vertelt Han Slootweg, themaleider Slim en Flexibel Elektriciteitssysteem bij Netbeheer Nederland, tegen Nieuwsuur. "Als we piekmomenten kunnen afvlakken, is dat mooi. We proberen klanten nu op vrijwillige basis te verleiden om hieraan mee te werken, maar we zien tot nu toe dat dat onvoldoende resultaat oplevert."

Er gaan stemmen op om met drastischere maatregelen te komen als bedrijven niet zelf de handschoen oppakken. "Als we morgen verplicht congestie-management gaan toepassen, weet niemand wat dat concreet betekent", zegt Slootweg. "Voor welke klanten geldt dat, wat zijn de financiële vergoedingen, hoe communiceren we het? Allemaal zaken die nog niet zijn vastgelegd."

De speciaal door energieminister Rob Jetten aangestelde flexcoördinator Energie, zou al die praktische haken en ogen uit kunen werken, denkt Slootweg. "Zorgen dat het concreet wordt en toepasbaar is in de praktijk, want dat is nu bepaald nog niet het geval."

Bedrijven helpen elkaar

Op lokaal niveau zijn er initiatieven waarbij bedrijven elkaar wel willen helpen, door elkaar stroom te leveren. Deze energy hubs moeten het regionale en landelijke stroomnet ontlasten. Maar alle goede bedoelingen ten spijt, stuiten deze samenwerkingen weer op problemen bij de netbeheerder.

Slootweg: "Het initiatief van deze bedrijven loopt vast omdat we het wel goed moeten regelen. Als we deze constructie toestaan, moet hda juridisch ook houdbaar zijn. Je kan niet hebben dat opeens één van de partijen zich terugtrekt. Dat hoort ook bij pionieren, dat niet alles per se kan."

Op dit bedrijventerrein in het Limburgse Nederweert willen bedrijven stroom aan elkaar leveren via een energy hub. Er is alleen één probleem: netbeheerder Enexis is er nog niet klaar voor: