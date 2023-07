Kamminga kijkt na WK-zilver meteen naar Spelen: 'Dit belooft veel voor Parijs'

Zijn doelstelling voor de wereldkampioenschappen zwemmen in Fukuoka was drieledig. "Genieten, honderd procent geven en vervolgens onder aan de streep kijken wat dat oplevert." Het was deze instelling die maakte dat het zilver dat Arno Kamminga na afloop van de WK-finale op de 100 meter schoolslag in Fukuoka voor hem blonk als goud.

Arno Kamminga heeft tijdens de wereldkampioenschappen langebaan zilver gepakt op de 100 meter schoolslag. De 27-jarige pupil van coach Mark Faber tikte in Fukuoka aan in 58,72 en moest daarmee alleen de Chinees Qin Haiyang voor zich dulden: 57,62. - NOS

Hij boekte hetzelfde resultaat als een jaar eerder, tijdens de WK van Boedapest. Toch was stilstand allesbehalve achteruitgang, zo klonk het.

Dat zijn tijd van 58,72 exact dezelfde was als die van de Italiaan Nicolo Martinenghi en de Amerikaan Nic Fink deed daar niets aan af. Iets dat ook gold voor het feit dat Qin Haiyang met zijn winnende 57,69 behoorlijk wat maten te groot bleek. De Chinees loste met zijn enorme uithaal Kamminga af als snelste zwemmer ooit op de 100 school na de Brit Adam Peaty. Zegeningen tellen De 27-jarige Leidenaar voelde zich maandag echter allesbehalve onttroond. Hij telde juist zijn zegeningen. "Dat ik dit kan bereiken met een paar maanden training, belooft veel voor de Olympische Spelen van Parijs."

Arno Kamminga viert feest met Nicolo Martinenghi, Haiyang Qin en Nic Fink - ANP

De tweede finale-avond in Japan deed hem eens te meer beseffen hoe bevoorrecht hij is. "Ik ben me altijd heel bewust van het feit dat het leven wat ik leid bijzonder is. In Nederland draaien we een programma waar je je vingers bij kunt aflikken. Het aantal landen ter wereld dat over betere faciliteiten beschikt, is op de vingers van één hand te tellen." "Dat ik me zo bewust ben van die privileges is een van de redenen dat ik zo hard zwem. Ik grijp iedere kans die ik krijg met beide handen aan. De jeugd van tegenwoordig vindt het soms moeilijk om dat onder ogen te zien, merk ik. Ik heb die instelling gelukkig van huis uit meegekregen."

Als ik op de Olympische Spelen in topvorm ben, hoef ik niet voor Qin onder te doen. Arno Kamminga na het winnen van WK-zilver op de 100 school

Zonder die houding had Kanninga het naar eigen zeggen nooit zover geschopt. "Ik ben geen zwemmer bij wie het komt aanwaaien. Ik moet er heel veel voor doen om iets te bereiken." Laat het voor velen een les zijn, wilde hij maar meegeven. "Kansen die op je pad komen, moet je met volle overtuiging aangrijpen. En nooit meer loslaten."

Arno Kamminga over de zware weg naar zijn zilveren medaille op het WK zwemmen. - NOS

En soms, zo weet Kamminga inmiddels, moet een mens pas op de plaats maken om zijn doel te bereiken. Een stap terugdoen om er vervolgens twee vooruit te maken. De tweede helft van 2022 kreeg hij de rekening gepresenteerd voor zijn nimmer aflatende vlijt. Voor dat onbedwingbare verlangen om iedere dag dat hij op het startblok staat het allerbeste uit zichzelf te halen.

Signaal Na de EK in Rome moest hij er noodgedwongen een half jaar uit. Een samenloop van omstandigheden, noemt hij het zelf. "Het gekke leven ten tijde van corona. De overvolle agenda die daarop volgde, omdat alle toernooien moesten worden ingehaald. En dan ook nog de ISL-wedstrijden die meteen na de Olympische Spelen van Tokio plaatsvonden." "Het was even allemaal te veel voor mij. Gelukkig heeft mijn lichaam op tijd een signaal afgegeven dat het voldoende was." In de maanden tussen EK en kerst trainde hij hooguit vijf uur in de week, waar hij normaliter wekelijks meer dan dertig uur in het water ligt. "Ik ben in de periode dat ik niet kon trainen een kleine vier kilo afgevallen. Allemaal spiermassa die ik kwijtraakte."

Het viel hem niet mee om vanaf de zijlijn te moeten toekijken. "En toch is de periode waarin ik niet zwom merkwaardig genoeg werkelijk voorbijgevlogen. Ik heb heel veel geslapen, omdat ik dood- en doodmoe was. Fysiek en mentaal opgebrand. Verder weet ik eerlijk gezegd niet meer wat ik daarnaast allemaal heb gedaan." Kamminga was niet de enige schoolslagzwemmer die het jaar na de uitgestelde Spelen van Tokio de witte vlag hees. De Brit Adam Peaty, de man die hem van olympisch goud afhield op de 100 school, gaf zich buiten het bad eveneens gewonnen. Rapportcijfer 11 "In mijn geval was het me gewoon allemaal te veel geworden. Peaty ging ten onder aan de druk. Hij heeft alles gewonnen wat er op deze wereld te winnen valt. Voor zijn carrière krijgt hij van mij het rapportcijfer 11. Kun je het dan iemand kwalijk nemen dat het vuurtje minder gaat branden?"

Het speet Kamminga oprecht dat de rossige Brit in Fukuoka verstek liet gaan. "Er is niets mooiers dan te racen tegen een Peaty die tot het bot gemotiveerd is." De betrekkelijk onbekende Qin boezemt Kamminga vooralsnog geen angst in. "Als ik in topvorm ben, hoef ik niet voor hem onder te doen", klonk het in Fukuoka met een gezonde dosis bravoure.

Arno Kamminga (voorgrond) snelt naar WK-zilver - ANP