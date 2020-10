Nieuwe attracties in Engeland: Cavani op Old Trafford, Partey bij Arsenal

Is het de slechte start in de Premier League met een zege in vier duels? Is het de vernederende 6-1 nederlaag afgelopen zondag op Old Trafford tegen de Spurs van oud-United-trainer José Mourinho?

Feit is dat Manchester United, de club die deze zomer alleen Donny van de Beek aantrok, zich op de slotdag van de transfermarkt danig heeft geroerd. Liefst drie spelers werden op de slotdag van de transfermarkt toegevoegd.

Zo wordt Edinson Cavani de nieuwe aanvalsleider van Manchester United. Voor de Uruguayaan, die furore maakte bij Palermo, Napoli en Paris Saint-Germain en 116 keer uitkwam voor het nationale team, hoeft United niet diep in de buidel te tasten.