Vijf mensen aangehouden na vondst dode vrouw in woning Den Haag

De politie in Den Haag heeft vijf mensen aangehouden in verband met de vondst van een dode vrouw in een woning in de wijk Rustenburg. Het lichaam werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangetroffen.

Het is nog niet duidelijk waaraan de vrouw is overleden. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Over de identiteit van de vrouw is nog niks bekend.

Vier van de vijf verdachten zitten nog vast. Ze zitten in alle beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Het lichaam van de vrouw werd zaterdagnacht rond 02.00 uur aangetroffen in een woning. Omwonenden reageerden volgens Omroep West geschrokken op de vondst.