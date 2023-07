Stengs keert terug in eredivisie: dinsdag medische keuring bij Feyenoord

Calvin Stengs keert terug in de eredivisie. De oud-speler van AZ wordt dinsdag gekeurd bij Feyenoord.

Voor Stengs betekent dat een nieuwe samenwerking met trainer Arne Slot. Stengs komt over van het Franse OGC Nice, waar hij geen zicht meer had op een basisplaats. Volgens de Telegraaf is met de transfer een bedrag van rond de zes miljoen euro gemoeid. Stengs tekent naar verluidt een vierjarig contract.

Het afgelopen seizoen speelde Stengs op huurbasis voor het Royal Antwerp van Mark van Bommel, die van de vleugelspeler een middenvelder maakte. En met succes: zowel de landstitel als de Belgische beker werd een prooi voor Antwerp.

Feyenoord troeft Antwerp af

Van Bommel wilde Stengs dan ook graag overnemen van Nice. Maar de Belgische kampioen is op het laatste moment afgetroefd door de Nederlandse kampioen.

Stengs kwam zeven keer uit voor het Nederlands elftal. Zijn laatste interland was tweeënhalf jaar geleden.

Bij Feyenoord is hij de opvolger van Sebastian Szymański, die afgelopen seizoen gehuurd werd van Dinamo Moskou. De Rotterdammers slaagden er niet in Szymański definitief over te nemen: hij tekende een contract bij Fenerbahçe.