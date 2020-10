Marechaussee schiet man in been op Schiphol, twee verdachten aangehouden

De Koninklijke Marechaussee heeft vanavond een man in zijn been geschoten in de vertrekhal op Schiphol, nadat hij beambten met een mes had belaagd. Volgens een woordvoerder stond de man met een "enorm mes" te zwaaien en kwam hij steeds dichterbij. Op herhaalde oproepen van de Marechaussee om het wapen neer te leggen, reageerde hij niet.

Passagiers in de vertrekhal maakten zich volgens de woordvoerder snel uit de voeten. Niemand raakte gewond.

De man is afgevoerd met een ambulance. Ook een tweede verdachte is aangehouden. De Marechaussee zag op camerabeelden dat hij voor het incident contact had met de man met het mes. Het motief van de twee is nog niet bekend, daar wordt nu onderzoek naar gedaan.