Duitse Lippert troeft Kopecky af en wint tweede Touretappe

Liane Lippert heeft de tweede etappe van de Tour de France Femmes gewonnen. De Duitse, die tijdens de rit over 151,7 kilometer twee keer ten val was gekomen, klopte geletruidraagster Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico op de finish in Mariac.

Demi Vollering, die in de finale het voorwerk voor Kopecky had gedaan, was op de zevende plaats de beste Nederlandse.

Kopecky behield de leiding in het algemeen klassement. De Belgische won zondag in Clermont-Ferrand de eerste etappe van de Tour de France Femmes. Vollering is de nummer vier.

Nederlandse kopgroep werkt niet samen

Yara Kastelijn, Anouska Koster en Eva van Agt vormden bij het ingaan van de natte finale de Nederlandse kopgroep, die het overigens niet van hun samenwerking moest hebben.

Tijdens de vlucht bleek er tussen het drietal geen voorbeeldige samenwerking in te zitten omdat de rensters niet voor elkaar wilden rijden.