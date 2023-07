Zeker 17 lichamen gevonden bij gezonken migrantenboot in Senegal

Aan de kust bij de Senegalese hoofdstad Dakar zijn zeker zeventien lichamen aangespoeld. Een lokale bestuurder bevestigt dat het om migranten gaat die verdronken zijn toen hun boot kapseisde. Ze waren mogelijk onderweg naar de Canarische Eilanden. Waar ze vandaan kwamen, is nog onduidelijk.

Ook is onbekend of er nog meer slachtoffers zijn gevallen. Volgens persbureau Reuters hebben twee mensen de kapseizing overleefd.

De Canarische Eilanden zijn een van de belangrijkste bestemmingen voor migranten die naar Spanje willen komen, maar tegelijkertijd is de route een van de gevaarlijkste. Op de route via de Atlantische Oceaan zijn dit jaar alleen al bijna 800 mensen verdronken of vermist geraakt. Eerder deze maand werden acht lichamen gevonden, ook bij een gekapseisde migrantenboot die was vetrokken vanuit Senegal.

Migrantenboten vertrekken meestal uit Marokko, de Westelijke Sahara of Mauritanië, maar dit jaar blijken er ook steeds meer vanuit Senegal te komen. Werkloosheid, armoede, extreem geweld en politieke onrust zijn de factoren voor jonge migranten om te vluchten uit hun thuisland. Vorige maand zijn in Senegal zeker 23 mensen vermoord bij demonstraties.