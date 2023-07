Waarom verandert Twitter in X en drie andere vragen

Het lijkt erop dat de laatste dagen van de merknaam Twitter zijn geteld. Het bekende logo, een witte vogel tegen een blauwe achtergrond, heeft plaatsgemaakt voor de letter X. Als het aan eigenaar Elon Musk ligt, is dit het begin van veel veranderingen bij Twitter. Daar zinspeelt hij al langer op. Niet alleen de naam van de dienst verandert. Vier vragen en antwoorden over de plannen van Musk met Twitter (en of je er iets van gaat merken). Waarom de naam X? Het antwoord is vrij simpel: je zou het de lievelingsletter van Elon Musk kunnen noemen. Hij richtte in 1999 X.com op, de voorloper van betaaldienst PayPal. Verder zit de X in de naam van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX en zijn nieuwe AI-bedrijf xAI. En zijn in 2020 geboren zoon kreeg de naam X Æ A-12, die na tussenkomst van de rechter nog een extra -x kreeg: X Æ A-Xii.

"Ik weet niet welke subtiele hint het weggaf, maar ik houd van de letter X", grapte hij dit weekend nog op Twitter. Begeleid door een foto waarop de miljardair te zien is terwijl zijn handen een X vormen met op de achtergrond banners met 'Tesla X'. Zijn profielfoto op Twitter is inmiddels het beeld van de X en X.com verwijst naar Twitter.com. Wat betekenen de nieuwe plannen in de praktijk? De plannen van Musk zijn niet nieuw. In oktober zei hij al dat Twitter als 'springplank' moet dienen voor 'de allesomvattende' app X. Dat begint nu met het veranderen van de naam Twitter in X, schreef de nieuw aangestelde ceo Linda Yaccarino dit weekend. In een aantal berichten kondigde ze aan dat X berichtendienst Twitter gaat "transformeren". X staat volgens haar voor "ongelimiteerde interactiviteit" en gaat "alles" leveren. De plannen zitten vooralsnog vooral boordevol marketingtermen. Een aantal functies die Yaccarino noemt - zoals audio, video en een berichtendienst - heeft Twitter al. Het nieuwe zit hem in de betaaldienst en de marktplaats. Hoe deze toevoegingen eruit komen te zien, is nog onduidelijk. Die ambities, zijn die wel haalbaar? Een marktplaats in een app bouwen is niet onmogelijk. Instagram heeft een shopfunctie, Facebook heeft een concurrent van Marktplaats. Maar met deze twee partijen heeft Musk dus wel meteen enorme concurrentie, nog los van platforms die zich puur focussen verkoopactiviteiten, denk aan de Nederlandse Marktplaats. Het wordt voor Musk de uitdaging om genoeg gebruikers naar de app te trekken die er niet alleen komen voor het laatste nieuws, maar ook graag producten willen kopen en verkopen. Want waarom zou je Twitter of X daarvoor gebruiken? Dat zal hij samen met Yaccarino de komende tijd duidelijk moeten gaan maken. Daar komt nog een ander punt bij: de financiën. Afhankelijk van de uitvoering kunnen de plannen vragen om een flinke investering. Maar Twitter staat er nog altijd niet goed voor. Musk zei recent zelf dat de advertentie-inkomsten zijn gehalveerd. Daar bovenop komt dat het bedrijf enorme schulden heeft. Dus geld voor investeringen moet dan waarschijnlijk uit Musks eigen vermogen komen, dat door Bloomberg op 232 miljard dollar wordt geschat. Is het wel handig, een naamsverandering? De naam van een wereldberoemd bedrijf veranderen, is niet zonder risico's. Twitter heeft in naam en logo een grote bekendheid. Dat inwisselen voor het algemeen klinkende X kan werken als een schone lei, zeker als je de app verder wilt uitbouwen, maar is in ieder geval in het begin ook veel minder herkenbaar. Twee bekende techbedrijven gingen Twitter voor in een grote naamsverandering: Google werd onderdeel van moederbedrijf Alphabet in 2015, en Facebook werd onderdeel van Meta in 2021. Belangrijk verschil met nu: de merknamen Google en Facebook zijn er nog altijd. Musk lijkt echt van de merknaam Twitter af te willen.