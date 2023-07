Zeker 15 doden door bosbranden in Algerije, 1500 mensen geëvacueerd

In het bergachtige noorden van Algerije zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen door bosbranden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zeker 26 mensen liepen brandwonden op. 1500 mensen worden geëvacueerd.

De branden in de regio Kabylië braken afgelopen nacht uit en werden door wind verspreid naar bijna honderd plekken in de regio, waarbij ook enkele dorpen en landbouwgewassen zijn getroffen. De Algerijnse regering heeft zo'n 7500 hulpverleners en blusvliegtuigen ingezet.

Het land kampt met extreme hitte en droogte. De hittegolf die ook Zuid-Europa raakt doet in de noordelijke regio's van Algerije de temperaturen oplopen tot wel 51 graden.

Ook de afgelopen jaren woedden er in de zomer bosbranden in het noorden van Algerije, waarbij tientallen doden vielen. In 2021 kwamen negentig mensen om het leven in Kabylië, onder wie veel militairen die voor bluswerkzaamheden waren ingezet.