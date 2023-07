Online bank Bunq haalt investering op van 44 miljoen euro

De Nederlandse online bank Bunq heeft opnieuw een investering opgehaald. Het gaat om 44 miljoen euro, waarmee het totaal opgehaalde kapitaal dit jaar uitkomt op 100 miljoen euro. Het geld wordt bijeenbracht door onder meer een Britse investeerder en oprichter Ali Niknam. De waarde van het bedrijf wordt nu geschat op 1,65 miljard euro.

De bank meldt verder nu in heel Europa 9 miljoen klanten te hebben die samen 4,5 miljard euro bij de bank hebben gestald. Bunq maakte in het laatste kwartaal van vorig jaar voor het eerst winst en verwacht dit jaar ook over het gehele jaar winst te maken.

'Ruzie tussen aandeelhouders'

De aankondiging van de investering komt op een interessant moment. Gisteren meldde het Financieele Dagblad nog dat er ruzie zou zijn ontstaan tussen grootaandeelhouders Pollen Street Capital en oprichter en Bunq-ceo Niknam. De Britse investeerder zou niet opnieuw in de buidel willen tasten, maar doet vandaag alsnog mee.

Bunq leed vorig jaar een verlies van 10,5 miljoen euro. Volgens het FD moet er continu geld bij van aandeelhouders om te voldoen aan de kapitaaleisen van toezichthouders.

De zakenkrant schrijft verder dat er volgens Pollen Street Capital een strategiewijziging nodig is die uitgaat van een minder snelle groei. Bovendien zou de wens op tafel liggen om een kredietverstrekker die Bunq anderhalf jaar geleden heeft overgenomen, weer van de hand te doen.

Toekomstige groei

Over dit alles wordt in het persbericht van vandaag met geen woord gerept. Niknam zegt in het persbericht juist toekomstige groei te willen versterken. Bunq heeft de ambitie om actief te worden in de VS. In april heeft het bedrijf daar een banklicentie aangevraagd.

De NOS heeft Bunq, in het licht van het bericht gisteren in het FD en het nieuws van vandaag, om een reactie gevraagd.