Israëlische parlement stemt in met omstreden hervormingswet

In Israël heeft het parlement een omstreden wet aangenomen die de macht van het Hooggerechtshof inperkt. Nadat de oppositie na de tweede stemronde was weggelopen, werd de wet in de laatste en definitieve stemronde aangenomen met 64 stemmen voor en nul tegen.

De ultrarechtse regering van premier Netanyahu kondigde in januari van dit jaar controversiële juridische hervormingen aan. Dat leidde tot massale protesten in het land. Ook vandaag, op de dag van de stemming, stonden er weer duizenden mensen op straat.

Minister van Defensie Gallant keerde zich eerder nog tegen de juridische hervormingen en stuurde aan op een compromis. Gallant stemde uiteindelijk voor de nieuwe wet.

De stemming van vandaag ging over de zogenoemde redelijkheidsclausule in de wet, een belangrijk element van het pakket aan hervormingen. Tot nog toe kon het Hooggerechtshof besluiten van de regering tegenhouden als het die onredelijk achtte.

In grote steden in Tel Aviv en Jeruzalem is het geregeld onrustig, zo ook vandaag weer. Demonstranten blokkeerden de wegen naar het parlement, de politie zette het waterkanon in om de menige uiteen te drijven.