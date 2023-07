Leider van de Noorse communisten stapt op na stelen van zonnebril

De partijleider van de Noorse communistische partij Rødt (rood), Bjørnar Moxnes, is afgetreden nadat hij afgelopen juni was betrapt op het stelen van een zonnebril.

Het incident deed zich voor in een zonnebrillenwinkel op de luchthaven van Oslo. Moxnes was met zijn vriendin onderweg naar een bruiloft, toen hij met de zonnebril in zijn zak de winkel uit liep.

In eerste instantie verklaarde Moxnes in een interview dat hij de zonnebril per ongeluk had meegenomen en na te zijn aangesproken door een beveiliger, onmiddellijk zijn excuses zou hebben aangeboden. Later gaf hij toe dat hij al eerder had opgemerkt dat de zonnebril nog in zijn zak zat en toen in paniek het prijskaartje had afgescheurd.

De volgende dag bood hij in een persconferentie zijn excuses aan en zei hij dat hij het verhaal nu van A tot Z had verteld. Maar daar moest hij van terugkomen. Diezelfde avond meldde een Noorse omroep dat Moxnes de zonnebril niet meteen zou hebben afgestaan toen de bewaker hem hierom vroeg.

Op camerabeelden die begin deze maand naar buiten zijn gekomen, is te zien hoe de partijleider een zonnebril past en vervolgens neerlegt op zijn bagagetrolley. Uiteindelijk verdwijnt de bril in zijn dichtgeritste jaszak.

De politie gaat ervan uit dat Moxnes met opzet heeft gehandeld. Hij kreeg een boete opgelegd van 3000 kronen, omgerekend zo'n 268 euro.

Veel kritiek

Het incident maakte de tongen los op sociale media en ook de pers schreef er veelvuldig over. Velen vonden dat de voorman moest aftreden, maar volgens anderen ging de kritiek te ver. Verschillende Rødt-aanhangers veranderden hun profielfoto in een foto van Moxnes om steun aan hem uit te spreken.

Sinds maandag 3 juli was Moxnes met ziekteverlof. Dat zou morgen aflopen, maar vanochtend maakte plaatsvervangend leider Marie Sneve Martinussen bekend dat zij zijn functie als partijleider overneemt.

Moxnes was sinds 2012 partijleider van Rødt en werd in 2017 hun eerste parlementaire vertegenwoordiger. Bij de verkiezingen van 2021 behaalde de partij 4,7 procent van alle stemmen, goed voor acht zetels.