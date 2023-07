Steenbergen blijft steken op zevende plek in WK-finale 200 wissel

Marrit Steenbergen heeft op de tweede dag van de WK zwemmen in Fukuoka niet voor een stunt kunnen zorgen. In de finale van de 200 meter wisselslag kwam de 23-jarige Friezin niet verder dan de zevende plaats: 2.11,87.

Het goud ging naar de Amerikaanse Kate Douglas, die haar landgenote Alex Walsh voorbleef: 2.07,17 om 2.07,97. Yiting Yu uit China pakte het brons in 2.08,74.

Het was de eerste keer dat de 23-jarige Friezin in het 50-meterbad in een individuele WK-finale zwom. Eind 2022 behaalde ze, tijdens de mondiale titelstrijd op de kortebaan in Melbourne, goud op de 100 meter wissel.

4 x 100 vrij

In Fukuoka kwam Steenbergen zondag in actie in de eindstrijd van de 4 x 100 vrij. Ofschoon Nederland in die finale bleef steken op de zesde plaats, maakte de Friezin indruk met een splittijd van 52,13. Daarmee was ze veruit de snelste van het gehele veld.