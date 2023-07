Drie keer 25 jaar cel voor liquidatie Amsterdam: 'IJzingwekkende en brute daad'

De rechtbank in Amsterdam heeft drie mannen veroordeeld tot 25 jaar cel voor de liquidatie van Shaquille Goedhart in mei 2019. Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat de verdachten de moord "doelbewust en planmatig" hadden voorbereid en uitgevoerd.

De 24-jarige Goedhart werd op 2 mei 2019 in Amsterdam-Zuidoost doodgeschoten nadat hij uit zijn auto was gestapt. Twee schutters namen hem onder vuur en raakten hem in zijn hoofd en hals. De verdachten sloegen daarna op de vlucht in een auto. Goedhart overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bloedspoor en telefoongesprekken

Volgens het Openbaar Ministerie staat vast dat Badr K. (33), Revelino V. (31) en Marc-Anthony G. (29) verantwoordelijk zijn voor de liquidatie. Zo is in de auto waarin de verdachten na de schietpartij werden gezien een bloedspoor van Goedhart aangetroffen, meldt AT5.

Goedhart werd volgens justitie naar Amsterdam-Zuidoost gelokt, schrijft NH Nieuws. Uit politieonderzoek is gebleken dat de verdachten vlak voor de moord meermaals telefonisch contact met hem hadden. De drie mannen hebben altijd ontkend iets met de moord te maken te hebben gehad.

'Verdachten hebben geen verantwoordelijkheid genomen'

De rechtbank acht bewezen dat de mannen verantwoordelijk zijn voor de dood van Goedhart. De rechtbank spreekt van een "ijzingwekkende en brute daad" en rekent het de drie zwaar aan dat zij altijd over de zaak hebben gezwegen. "De verdachten hebben geen verantwoordelijkheid genomen voor hun daad", aldus de rechters.

Omdat de drie verdachten niets wilden zeggen is een motief voor de moord nooit gevonden. De rechtbank gaat uit van een afrekening binnen het criminele circuit, mede omdat Goedhart tot hetzelfde criminele netwerk als de drie verdachten zou hebben behoord.

Volgens de rechtbank is het niet vast te stellen wie van de drie de schutters waren en wie de bestuurder van de vluchtauto. Dit was voor de strafoplegging niet noodzakelijk om te weten, stelt de rechtbank. "Gezien de omstandigheden waaronder de verdachten hebben samengewerkt, kan de moord ieder van hen voor het geheel worden toegerekend." De straffen zijn conform de eis van het OM.